Dorian Popa şi fratele lui, Ciprian, despărţiţi de tată lor. Drama trăită de artist: "S-a opus vehement relaţiei"

”1Q-PoPa. Poți să-mi spui unchiu' PoPa”, a scris Dorian Popa pe Instatory, lângă imaginea cu o ecografie. Luminița Popa, mama lui, este și ea în culmea fericirii, căci va deveni bunică pentru prima oară, din partea lui Ciprian, fiul ei cel mare, care multă vreme a fost plecat în Germania.

Cu ocazia fericitului anunţ, Dorian a dezvăluit şi o poveste tristă despre familia sa, pe care puţini o cunosc. Se pare că multă vreme cei doi frați nu s-au văzut, fiind separați după divorțul părinților lor. Tatăl lor le-a interzis celor doi frați să mai vorbească cu mama lor și apoi s-au îndepărtat unul de celălat, Ciprian fiind plecat în Germania.

"Aveam 15-16 ani, iar lucrurile nu mai mergeau bine între ai mei. Separarea a avut loc, dar nu și divorțul. Ei au mai trăit așa, separați, pentru că noi eram mititei. Ne-am dat seama că povestea nu mai continuă. Divorţul a venit până la urmă.

Eu și fratele meu încercam să fim alături de ambii părinți. Tatăl meu a încercat la un moment dat să-mi interzică mie și fratelui meu să mai vorbim cu mama. Și a spus niște lucruri pe care eu consider că nu trebuia să le spună. Atunci, eu și fratele meu am decis să-i luăm partea mamei, pentru că mama nu ne spusese nimic de rău despre tatăl nostru.

Eu cu fratele meu am încercat să fim cât se poate de înțelegători cu tatăl nostru, însă el s-a opus vehement relației dintre noi și mama noastră. Am crescut de la o anumită vârstă fără tată, îi datorez mamei în proporție de 80-90 la sută educația pe care am primit-o", a dezvăluit Dorian Popa într-un vlog.

Dorian Popa, grave probleme de sănătate: "O să-l sun pe domnul doctor"

Dorian Popa a suferit un accident grav în septembrie 2018, în emisiunea ”Ultimul Trib”, acolo unde concura alături de alte vedete pentru marele premiu. Din nefericire după accidentare Dorian a fost nevoit să părasească show-ul şi să se întoară de urgenţă în România.

Celebrul artist nu a scăpat de dureri nici în ziua de azi. Artistul a fost nevoit să întrerupă ședințele de kinetoterapie pe care le urma după accidentul suferit în urmă cu aproape doi ani, iar acum durerile nu îi dau pace.

“Aproape că uitasem că m-am operat la genunchiul stâng. Mi-a trebuit mie casă cu etaj și vreau să vă spun că, de o săptămână-două, nu-mi dau seama dacă de la vremea de afară sau dacă e de la ‘romatism’ cum zice mamișor, adică de la reumatism, cert este că mă doare genunchiul de nu mai pot și nu mai pot să-l îndoi.

Nu știu ce e de făcut. Mă gândesc că poate e și din cauza faptului că nu am mai făcut sport. O să-l sun pe domnul doctor să-l întreb ce e de făcut pentru că doare de mor și merg ca moșii. Când urc scările zici că fac breakdance”, a declarat Dorian Popa.