Scandalul momentului în showbiz! Abi Talent îi demolează în versuri pe Alex Velea şi Antonia: "E timpu ca Velea să facă un test ADN"

Când credeam că nu vom mai auzi nimic de scandalul dintre Alex Vela și Abi, iată că tânărul artist a lovit atunci când nimeni nu se aștepta. Recenr, a lansat un diss la adresa lui Alex Velea. În melodia intitulată „Câinele meu”, Abi îl face praf pe Alex Velea.

După ce Alex Velea i-a dat replica printr-o melodie, Abi lovește din nou în artist, dar și în familia acestuia.

CAINELE MEU Diss Velea versuri abi

Yuh, abi, abi, abi, yuh (Hey)

Zdreanto a venit Velea (Cine?)

Cum a venit a si plecat si toata lumea l-a uitat

Ai 50 de ani, esti un sclav, da-te-n mortii tai

Cum iti permiti, tu, sa imi faci mie diss la ani tai?

Credeai c-o las asa si ca n-o sa iti raspund vreodata

Dar ai uitat ca demoni nu iarta niciodata

Eu te-am dezgropat, tot eu te ingrop

Incerci si tu sa fii trapper, dar nu iti iese deloc

Spune-mi de cati ani n-ai mai vazut un loc in top

Pana sa ma iau eu de tine, erai uitat de tot

Viata mea, de acum esti zdreanta mea

Imi bat joc de tine cum vrea inimioara mea

N-ai ce sa mai faci, n-ai unde sa fugi

Te-am iertat de atatea ori, acum e vremea sa mi-o sugi

Daca baby abi dispare, ce o sa faca Velea oare?

Cine ii mai da valoare? Cine ii mai da teroare?

Daca nu era Smiley, erai vai de tine

N-aveai bani de mancare, nici de haine, dar in fine

O duci asa de rau, ca faci reclama la tigai

Si cand te-ai pus cu abi, fa, te-ai pus cu cei mai rai

Si toata lumea stie ca am stil italiano

Antonia eu ti amo, semnat abi, Castellano

V-ati da la schimb toata viata pe o zi din viata mea

Viata mea, pe o zi din viata mea

Langa mine niciodata niciun fraier n-o sa stea (N-o sa stea)

Niciun fraier n-o sa stea (Hey)

Iau toate vedetele din tara la misto (La misto)

Sunt ofticati pe mine ca fac numai ce vreau eu

Ca fac numai euro, zeci de mii de euro (Ooh)

Si fac muzica la misto (Hey)

Frumoasa si bestia, Velea si Antonia

Dar pacat ca nu stim care dintre voi e femeia (Yeah)

Din vina ta ta ta (Yeah, yeah), din vina ta ta ta (Hey)

Hai mana sus acum, toate fetele

Cred ca e timpu ca Velea sa faca un test ADN

Sa vedem daca pe bune aia sunt copii lui

Sau a lui sau a lui, ar putea fi a oricui

V-ati da la schimb toata viata pe o zi din viata mea

Viata mea, pe o zi din viata mea

Langa mine niciodata niciun fraier n-o sa stea (N-o sa stea)

Niciun fraier n-o sa stea (Hey)

Iau toate vedetele din tara la misto (La misto)

Sunt ofticati pe mine ca fac numai ce vreau eu

Ca fac numai euro, zeci de mii de euro (Ooh)

Si fac muzica la misto (Hey)