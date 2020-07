Dorin Cioabă neagă faptul că are coronavirus: "Sunt bolnav de diabet, am şi tensiune, mi-e frică"

„Ma simt bine. Nu sunt confirmat. Nu am niciun fel de simptom, nu am facut febra, nu tusesc. De cand am venit am primit vitamina C. Nu ma gandesc sa fiu bolnav”, a declarat Dorin Cioabă la Antena 3.

Dorin Cioabă a spus că după ce membri ai staborului au fost confirmați cu coronavirus, DSP i-a recomandat să meargă să se testeze. „M-am panicat un pic, sunt bolnav de diabet, am si tensiune, am zis sa fac toate analizele, mi-e frică. O să mă autoizolez”, a indicat el.

Acesta a repetat că îi este frică de coronavirus.

La sfârșitul lunii martie, unchiul și mătușa lui Dorin Cioabă au murit din cauza coronavirusului.

Regele Cioabă, vizavi de conflictele iscate de romi

Conflictele de stradă iscate de romi din mai multe zone ale ţării l-au determinat pe regele Dorin Cioabă să reacţioneze. Condamnă comportamentul violent al acestora şi îi îndeamnă să respecte măsurile luate în perioada stării de urgenţă, transmite Antena 3.

Citeşte şi Scandal şi bătaie în stradă la Satu Mare între poliţişti şi mai mulţi romi care nu respectau carantina VIDEO

În acelaşi timp, Dorin Cioabă spune că distanţarea socială nu este deloc uşoară pentru membrii comunităţii sale.

"Ceea ce am vazut, actele de violență de Paști, le condamnăm cu fermitate, nu fac parte din tradițiile și obiceiurile de Sărbători. Este foarte grea această distanțare pentru șatrele de romi, unde stau, că între ei nu există gard, e greu să se izoleze.

Dacă ascultau, nu erau acum arestați sau în spital. Am același mesaj ca la început: să se supună legilor militare, că sunt în interesul nostru, să stea în stadiul în care se află, să se distanțeze, protejeze și să nu mai organizeze astfel de evenimente care degenerează în scandaluri. Rămâneți lângă copii, familii, până trece valul", a spus Florin Cioabă, potrivit sursei citate.