Flagrant ratat de DNA. Dorin Cocoş îi trimitea şpaga lui Nicolae Bănicioiu într-o cutie cu bomboanele lui preferate

Potrivit rechzitoriului, primul denunt a fost depus in 2014 de Mihaela Irimescu, asociata a lui Dorin Cocos. Ca sa fie cat mai bine sustinut, ulterior au mai declarat fix acelasi lucru alte doua angajate ( denunturi identice), iar validarea finala a venit chiar de la Dorin Cocos. Initial, Dorin Cocos a scris in declaratie ca spaga catre Nicolae Banicioiu o inmana el personal, dar a revenit ulterior si a spus ca de fapt o trimitea prin Mihaela Irimescu. Nu a intrat prea mult in detalii - a zis ca nu stie nici in ce moneda, nici cand anume, nici daca erau sau nu martori, desi e mai mult convins ca nu erau, dar are un cunatum total al spagii, cam 800 000 de euro.

Au fost denuntati mai multi ministri ai Sanatatii (Eugen Nicolaescu, Nicu Banicioiu etc) si o serie de somitati ale lumii medicale: Ionel Sinescu, Adrian Streinu Cercel, Irinel Popescu, Catalin Carstoiu etc

În 2015, s-a incercat organizarea unui flagrant. Mihaela Irimescu i-a oferit lui Banicioiu (ahtiat dupa dulciuri) o cutie cu bomboanele lui preferate (in care erau palmati banii). A refuzat si a picat flagrantul.

Fostul ministru Nicolae Bănicioiu, suspectat de DNA de trafic de influenţă şi luare de mită, consideră acuzaţiile vehiculate în presă false şi afirmă că doreşte să aibă acces la dosar cât de repede. El precizează că, dată fiind situaţia, a decis că nu va mai candida pentru un mandat parlamentar, în prezent el fiind deputat.

"Am vazut si eu dosarul acum, ieri si azi, cand a fost trimis la parlament. Si eu am fost surprins sa citesc ca a fost o tentativa de flagrant si s-a speculat acea slabiciune a mea pentru dulciuri. Nu e o fabulatie, pentru mine e ciudat modul in care s-a incercat o provocare de genul asta.

Nici macar nu e de imaginat, e o surpriza ca cineva a pus la cale asa ceva. Sunt lucruri pe care doar Dumnezeu le poate intelege, nu exista niciun element concret, din ce am citit eu", a spus Nicolae Bănicioiu la România TV.

Fostul ministru al Tineretului şi fost ministru al Sănătăţii Nicolae Bănicioiu este la al patrulea mandat de deputat, fiind ales de fiecare dată pe listele PSD. Din mai 2018, acesta a trecut la Pro România, partid condus de Victor Ponta.

