Dorin Florea NU va mai candida la Primăria Târgu Mureş. "Regret un singur lucru, că România s-a degradat atât de mult"

"Trebuia să candidez două-trei mandate la Primăria Târgu Mureş, să creez o strategie de dezvoltare a oraşului, să asigur un plan de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi după aceea într-adevăr să pot să fac şi altceva. Dar datorită mediocrităţii pe care am văzut-o, grupurilor de interese şi mocirlei politice care, din păcate, au evoluat în această ţară, am decis să candidez în continuare.

Ceea ce nu au ştiut niciodată contracandidaţii mei a fost că întotdeauna m-au deranjat impostorii, mincinoşii, oamenii care îşi bat joc de alţi oameni. Eu am făcut-o întotdeauna - fie ca şi chirurg, fie ca primar - dintr-un spirit de altruism. Acesta a fost motivul pentru care am candidat de mai multe ori. Mi-am propus întotdeauna să nu mă fac de minune în faţa oamenilor, să ştiu că oameni au încredere în Primărie, ceea ce cred că am reuşit. Dar ce e mult, e mult şi nu vreau să cerşesc un vot.Vreau ca lumea să înţeleagă, şi eu înţeleg mai mult ca oricine, că priceperea şi experienţa pe care am dobândit-o e păcat să se piardă. Sunt convins că post să fac administraţie mult mai bine decât aş putea să operez (ca medic - n.r.). E păcat să nu împărtăşesc această pricepere cu ceilalţi colegi din judeţ", a declarat Dorin Florea, conform Agerpres.

Primarul din Târgu Mureş consideră că oamenii nu prea îşi amintesc de ultimii preşedinţi ai CJ Mureş. Florea e însă convins că, după ce va anunţa strategia de dezvoltare a judeţului şi pe cea de dezvoltare a zonei periurbane, "numele meu îl veţi ţine minte".

Regretele lui Dorin Florea de când face politică. "Din mocirla politică actuală le e greu valorilor să ridice capul"

Întrebat despre regretele sale de-a lungul celor cinci mandate la conducerea Primăriei Târgu Mureş, Dorin Florea a explicat că partidele nu promovează o politică de cadre şi nu promovează valoarea.

"Regret un singur lucru, că România s-a degradat atât de mult în ceea ce înseamnă oameni, regret că partidele nu au înţeles că politica de cadre este cel mai important lucru şi nu poţi să apari în faţă cu lucruri superficiale. (...) Ţara are nevoie de valori care, din păcate, s-au prăfuit atât de mult, încât din mocirla politică actuală le e greu să ridice capul. Exact cum e şi la Târgu Mureş, unde vin oameni care mint pe faţă şi spun că nu s-a făcut nimic, fac campanie negativă, în condiţiile în care omul vede ce s-a făcut şi cu ce eforturi.

Cum să votezi astfel de oameni, numai imprimând un caracter etnic alegerilor? Este un lucru care descalifică oamenii politici, dar, din păcate, a radicalizat şi cetăţenii, prin acest comportament politic rostogolit ani de zile a apărut ceea ce e mai urât în om, ura, invidia, blazarea şi ideea de a nu mai crede în nimic, de a fi resemnat. Acestea sunt lucrurile cele mai grave pe care le regret", a arătat Dorin Florea, conform sursei citate.

Dorin Florea este primar al municipiului Târgu Mureş începând din anul 2000.