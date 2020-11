Dorin Goian, despre calvarul trăit după ce s-a infectat cu covid-19. Ce simptome a avut şi cu ce tratament s-a vindecat

Dorin Goian a dezvăluit la ProSport LIVE că nu știe cum a luat acest virus: ori la votul din 26 septembrie, ori de la nenumărații prieteni cu care a intrat în contact.

Ion Ţiriac, noi declaraţii-bombă despre VACCINUL RUSESC. Premoniţie SUMBRĂ a miliardarului de 81 DE ANI

"Mulțumesc lui Dumnezeu că am ieșit din situația cu coronavirusul. Am trecut peste acea perioadă și toată familia este ok. Nu știu de unde am pescuit acest virus. Am fost la vot, am intrat în contact cu multe persoane, dar respectând regulile. Primele seri am făcut febră, mă durea carnea pe mine, apoi mă dureau ochii destul de tare. Credeam că este o viroză. Abia în a patra zi mi-am dat seama că nu am gust și miros. Am mâncat și omleta nu avea gust. Soția mea a fost pozitivă, cei doi copii nu. Am locuit în camere diferite. A fost foarte grea acea perioadă, eu și soția ieșeam mereu cu măștile pe gură din camere. E greu să nu ai contact cu copiii", a spus fostul fotalist.

Simona Halep, diagnosticată cu COVID-19. Ce simptome are sportiva din Constanţa

În momentul de față, familia Goian, care locuiește la Suceava, este în siguranță.

"Am luat antibioticele prescrise de doctorul de familie, vitamina C și D, lucruri normale. Dar și câteva băbești, din cele mai vechi timpuri. A fost un disconfort la nivel mental", a declarat Dorin Goian.