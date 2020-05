Două conace olteneşti, construite cu peste 100 de ani în urmă, scoase la vânzare

Cele două proprietăţi sunt conacul familiei Roşca, construit între anii 1907 şi 1911, şi conacul Alexandru Poenaru, ridicat tot la începutul secolului.

Conacul familiei Roşca este construit în stil neobrâncovenesc şi se află pe drumul de la Craiova spre Calafat, în satul Moțătei-Gară. Clădirea are o suprafață construită de aproximativ 1.300 mp, are parter și mansardă plus o anexă cu o amprentă la sol de 200 mp. În jurul conacului se află un teren cu o suprafaţă de aproximativ 14.000 mp.

Fațada clădirii are o valoare estetică deosebită, fiind marcată de un turn masiv și de arce trilobate replicate atât la intrarea principală cât și la balconul turnului. Aceleași elemente decorative se regăsesc și pe fațada din spate, dar și pe culoarul acoperit care lega conacul de o clădire anexă în care era, probabil, fie bucătăria, fie locuinţa de serviciu a personalului.

Conacul are mai multe anexe, dar unele dintre ele sunt în stare avansată de degradare.

Conacul Alexandru Poenaru se află la Valea lui Pătru, în comuna Scăeşti, Dolj. Este construit în stil eclectic cu influențe predominant neoclasice. Elementele de arhitectură s-au păstrat mai mult sau mai puțin alterate de trecerea timpului: turnul cu formă hexagonală din spate, coloanele care marchează intrarea principală cu cele două rânduri laterale de scări, bosajele de colț, scara interioară de lemn și stâlpii decorați.

Conacul are o suprafaţă construită de 624 mp și este structurat pe 3 niveluri: subsol, parter si etaj. Podul poate fi mansardat. Curtea se întinde pe o suprafaţă de aproape 4.000 mp.