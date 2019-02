Dragnea susţine că administraţia locală va primi bani în plus. Negoiţă şi Falcă: Ne-a ascultat, dar a spus că nu are atribuţii

„Sunt aigurări de la guvern că vor avea cel puţin bugetele pe care le-au avut anul trecut şi o mare parte din municipii vor avea venituri mai mari, inclusiv cu cheltuielile cu plata însoţitorilor pentru persoanele cu handicap, iar la judeţe şi la comune veniturile vor fi substanţial mai mari. Este o creştere de 27% pe toată administraţia publică locală din cote defalcate de TVA”, a susţinut Liviu Dragnea.

El a mai spus că, acolo unde va fi nevoie, Guvernul va acoperi cheltuielile localităţilor cărora nu le ajung banii.

În ceea ce priveşte acuzaţiile Gabrielei Firea conform cărora primăria Capitalei pierde 25% din buget, liderul PSD a declarat că primarii de sectoare împreună cu primarul general trebuie să aibă joi o întâlnire în care să stabilească de comun acord cum îşi împart banii. Potrivit lui Robert Negoiţă, întâlnirea ar urma să aibă loc la Ministerul Finanţelor.



”Cum decid ei, aşa aprobăm şi în Parlament”, a spus Dragnea. Potrivit lui Liviu Dragnea, vineri urmează să fie aprobat proiectul de buget în şedinţă de Guvern, apoi va fi trimis Parlamentului.



În timpul declaraţiilor, câţiva protestatari i-au strigat lui Liviu Dragnea că este condamnat penal şi să meargă la puşcărie.



”Ba să mergi tu la puşcărie, securiciule!”, i-a replicat la un moment dat Dragnea unui protestatar, citat de News.ro.

Liderul PSD a răspuns doar la câteva întrebări ale jurnaliştilor, spunând că a îngheţat.

Întrebat dacă aceasta este ultima discuţie cu primarii, Dragnea a spus că el a avut ”o singură discuţie”, l-au invitat şi a venit.

Liderul PSD a respins afirmaţiile că ar fi „negocieri” cu ALDE şi UDMR pe tema bugetului: „Cu ALDE nu am avut negocieri, şi cu UDMR. Nu mi-au plăcut foarte mult observaţiile voastre. Habar n-aveţi ce se întâmplă la acele discuţii şi spuneţi: tensiuni peste tensiuni ca să faceţi breaking news. Nu, am stat şi am lucrat împreună”.

Preşedintele AMR, Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3, a declarat: ”Abordarea consider că este greşită atunci când ne raportăm la anii anteriori, dom'le faţă de 2018 nu pierdeţi bani... Nu e în regulă deloc atâta vreme cât toate au crescut, salariile au crescut, costurile au crescut exponenţial, nu e în regulă să ne raportăm la 2017. Primăriile, administraţia publică locală în general are de pierdut enorm. După ce am spus lucrurile acestea, a zis dom'le staţi puţin că eu n-am atribuţii, zice haideţi la Ministerul de Finanţe mâine să mai facem o discuţie. Pe cale de consecinţă aşteptăm un mesaj de la domnul ministru, mâine suntem la Ministerul de Finanţe şi mai discutăm o dată şi pentru tot ce se întâmplă în municipii şi în Bucureşti. Şi după ce i-am expus ce se întâmplă în Bucureşti, domnul Dragnea s-a exprimat în sensul: dom'le nu e în regulă să se taie din bugetul municipalităţii. Pentru că s-a plecat de la premisa că toată lumea câştigă, nu pierde, chiar dacă per total ca pondere în buget noi pierdem, pentru că ne cresc atribuţiile, pentru că ne-au crescut foarte tare costurile (...) ar trebui să crească proporţional şi veniturile. Dacă nu cresc proporţional, nu e în regulă să scadă, adică să piardă municipalitatea... E profund în neregulă, trebuie găsite alte soluţii”.