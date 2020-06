Drama cumplită a unei adolescente violate: "Am flashback-uri ale durerii. Nu mă mai pot dezbrăca la cabina de probă că încep să plâng"

Autoarea cumplitei poveşti a ales să-şi păstreze anonimatul, relatarea fiind publicată pe pagina de Facebook a unei prietene:

"Am primit acest mesaj de la o prietenă. M-a rugat să îi spun povestea mai departe, ca să se înțeleagă că NIMENI nu "și-o cere". N-am să-i fac numele public, în semn de respect. Povestea devine puțin grafică și dură, dar poate așa o să înțeleagă mai mulți cum stă treaba".

Tânăra dezvăluie că, la vârsta de 17 ani, a fost violată, ziua în amiaza mare. Totul s-a întâmplat într-un parc prin care se plimbau oameni. Adolescenta a fost abordată de un bărbat aflat pe biciletă, care a întrebat-o cât e ceasul. Fata mai precizează că nu era îmbrăcată deloc provocator, iar în sprijinul afirmaţiei sale ataşază o poză a hainelor pe care le purta în fatidica zi:

"Am fost violată de un tip, habar n-am cine era, pe când aveam 17 ani. În parc, ziua, cu copii, părinți și paznici pe aleile parcului. Tipul mergea pe bicicletă și s-a oprit pentru a mă întreba cât e ceasul. O să-ți trimit o poză exact cu hainele pe care le purtam în acel moment: blugi, tricou și balerini, asta că să fie clar cu chestia asta pe care mulți o zic cu “cerutul”. În momentul în care mi-am continuat drumul, s-a pus cu tot cu bicla în fața mea și mi-a blocat accesul. Fiind mai mare și având mai multă forță decât mine, m-a bruscat și m-a apucat de mâna cu forță, moment în care și-a scos mădularul din pantaloni și s-a folosit de forță că să îl ating. Am înțepenit că un iepure pe mijlocul drumului înainte să fie lovit de o mașină".

Citeşte şi Vloggerul care a instigat la violarea minorelor şi-a cerut scuze prin intermediul unui videoclip: Respect toate femeile

Fata dezvăluie că bărbatul a târât-o într-o zonă izolată, unde nimeni nu i-a auzit ţipetele:



"A început să mă târască după el până într-o zonă izolată a parcului în care mă aflăm, până am ajuns după un zid. A început să pună mâna pe mine, să tragă de blugii mei să-i dea jos de pe mine, și încă multe altele. În momentul în care am scăpat de acest instinct de a îngheța, am început să strig că nu vreau și să plâng, și el a comentat că “lasă, că o să-ți placă” cu un rânjet diabolic. Când a vrut să și-o bage în mine, am urlat ca lupul, și am urlat atât de tare încât și el s-a speriat și a fugit cu pantalonii în vine. Sângeram, se fortase în mine. Nimeni nu a venit după mine".

Tânăra îşi continuă povestirea amintindu-şi de comportamentul condamnabil al părinţilor ei atunci când au aflat ce a păţit. Aceştia au refuzat s-o ducă la ginecolog, să nu-i facă de ruşine. În acest timp, dincolo de şocul prin care trecuse, dincolo de orice durere fizică, adolescentă avea o teamă cumplită să nu rămână însărcinată şi să fie obligată să păstreze copilul.

"Am reușit să fug acasă tremurând mai rău ca un câine. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă spăl pe mâini și acolo jos, am folosit și spirt și am început să urlu de durere. Părinții au văzut că nu sunt bine și le-am povestit. Știi care a fost reacția lor? “Ești o curvă care se bagă în seama cu toată lumea!”. Și asta îmi este repetat de 3 ani. I-am implorat să mă ducă la ginecolog din cauza durerilor și a sângerării, au refuzat cu vehemență, ca să “nu afle lumea de rușine”. Aveam o frică teribilă că aveam să rămân însărcinată și că aveam să fiu forțată să păstrez sarcina".

Fata relatează, apoi, consecinţele cumplite pe care violul le-a avut asupra ei. Nu mai poate folosi tampoane interne, nu se mai poate dezbrăca în cabinele de probă, nu mai are încredere în bărbaţi, nu mai poate avea relaţii şi are coşmaruri în care tatăl ei o violează, ajungând să-l urască în mod nejustificat.

"Am ajuns o frigidă din cauza experienței, nu pot folosi tampoane interne la menstruație pentru că ajung să am flashback-uri ale durerii de atunci, nu mă mai pot dezbrăca la cabine de proba pentru că încep să plâng. Am ajuns să am coșmaruri în care bărbați din viața mea care și-ar da viața pentru mine mă batjocoresc în același mod (tată, prieteni etc.).

Am ajuns să-mi fie frică de propriul tată și să-l urăsc din cauza acelui nenorocit, deși tatăl meu nu știe, că ar muri de inima să audă asta. Nici plângere la poliție nu am făcut tocmai din același motiv [...] Nu mai am încredere în nimeni și în special în bărbați de atunci, indiferent cât de mult demonstrează că sunt de încredere. Cred că până acum am refuzat 5 relații din cauza asta".

Reamintim că, în urmă cu câteva zile, vloggerul Alexandru Bălan a spus într-un video cum ar viola minore de 15-16 ani fiindcă se îmbracă provocator: „La modul cu picioare-n gură, s-o scuipi în gură, să-i zici “Oh! Cine-i tăticul tău”, să-i dai cu palme, s-o ţii cu capul de pereţi, să-i pui aşa piciorul pe faţă…”

Citeşte şi Caz şocant într-un spital din Vâlcea. Un asistent medical a fost arestat pentru că a încercat să VIOLEZE o colegă

Alexandru Bălan este unul dintre cei mai urmăriți vloggeri din online-ul românesc, având 850.000 de abonați, majoritatea minori.

În cadrul unei transmisiuni live pe platforma Twitch, Alexandru Bălan a povestit experienţa sexuală pe care a avut-o cu o minoră, de care ulterior s-a despărţit.

Acesta spune că minora „era nimfomană“ şi că l-a ameninţat că îl va reclama la Poliţie. „Eram atât de îngrozit c-o să mă bage la puşcărie copila aia, că gen n-ai voie să f*** minori“. Ulterior, vloggerul abordează problema ţinutelor provocatoare ale minorelor, subliniind faptul că ar face sex cu toate. „Eu dacă nu eram în nicio relaţie cu nimeni, vă spun sincer, cât de sincer posibil, f***** toate copilele de 15, de 16 ani, credeţi-mă pe cuvânt.“, spune vloggerul.

În urma declaraţiilor controversate ale vloggerului, Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București s-a sesizat din oficiu și a demarat verificări.