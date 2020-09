Drama Elenei Ionescu, după ce a divorţat: "Copilul spune tati atunci când vede orice bărbat. Nu ştie ce înseamnă o familie"

”Răzvănelul spune tati atunci când vede orice bărbat, deși nu cred că știe să asocieze cuvântul cu un bărbat. Face acest lucru pentru că el avea un an când ne-am despărțit și nu știe ce înseamnă o familie.

A înțeles că mami și tati sunt separați și că fiecare are viața lui, iar el trebuie să ne respecte pe amândoi”, a mărturisit Elena Ionescu în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

Elena Ionescu şi-a mărit sânii: "N-am avut dureri aşa cum mă aşteptam"

După ce a câștigat emisiunea Survivor de la Kanal D, vedeta a primit trofeul, dar şi un premiu de 250.000 lei. Acum, vedeta se pregăteşte de o nouă etapă din viaţa ei, după ce a semnat săptămâna trecută cu Antena 1, pentru show-ul cu mămici vedete – «Mămici cu lipici», alături de fiul ei, Răzvan.

Vedeta se va prezenta cu un bust mai generos, după intervenția chirurgicală la care a apelat. Nu a vrut să-și pună silicoane, ci a apelat la o metodă mai simplă și se arată extrem de încântată de rezultate, mai ales că nu s-a confruntat nici cu dureri mari, iar recuperarea a durat puțin.

„A fost cea mai bună alegere pe care am făcut-o pentru mine, după o naştere, când sânii nu mai au acelaşi tonus ca înainte. Mă simt foarte bine, sunt foarte mulţumită şi mi-am recăpătat încrederea în mine. Mi-a dat mult curaj inclusiv cu felul în care am aflat despre această intervenţie şi m-am simţit foarte bine, nu am avut nici un fel de durere sau recuperare. Am să le arăt tuturor care e starea mea după această intervenţie în următoarea perioadă, mai ales că încep un nou show de televiziune, „Mămici de pitici cu lipici” la Antena 1.

După a doua zi am început filmările, deci corpul şi-a revenit instant, n-am avut dureri aşa cum mă aşteptam sau cum mi se spusese” , a transmis vedeta, potrivit click.ro.