DRAMA IMENSĂ a lui Cătălin Botezatu după ce a aflat că are CANCER. Mărturisiri CUTREMURĂTOARE

Cătălin Botezatu a dezvăluit, pentru Antena Stars, momentele dramatice prin care a trecut în acest an. Diagnosticat cu cancer, a fost la un pas de moarte, iar operațiile suferite l-au traumatizat.

"La mijlocul anului acesta au început problemele de sănătate. A urmat un vacarm în viața mea. Nu m-am simțit rău la început. Aveam un apendic care trebuia scos", a spus designerul.

Cătălin Botezatu, anunţ radical după PATRU OPERAŢII. Ultima oră: ce i-au transmis MEDICII

De la o simplă apendicită la un diagnostic crunt a mai fost doar un pas. Cătălin Botezatu a fost depistat cu o tumoare, iar atunci a început chinul. Chimioterapia dură i-a afectat puternic mușchii, iar așa a ajuns la un pas de moarte.

"Am făcut un fel de chimioterapie foarte puternică. Organismul meu a rezistat la această procedură, în schimb mușchii mei nu au rezistat. Am avut patru operații. Unul dintre mușchi s-a rupt și am avut hemoragie. Am pierdut extrem de repede doi litri de sânge. Medicii au crezut că voi muri din cauza hemoragiei. Sunt tăiat de sus până jos. Am găuri în corp de la drene", a spus Cătălin Botezatu.

"Nu am dormit șapte nopți. Nu am băut apă șapte zile. Am avut halucinații de la calmante", a mai spus Cătălin Botezatu.