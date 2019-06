DRAMA IMENSĂ a lui Mădălin Ionescu. BOALA TERIBILĂ de care suferă FIUL SĂU

Mădălin Ionescu a vorbit în premieră despre boala de care suferă fiul său, Filip, pe care a dezvoltat-o în urma unui vaccin.

"Filip a avut o neşansă, a fost un caz special. Cu el am făcut mari eforturi, deşi când ai un copil care trece printr-o dramă, nu poţi spune că ai făcut suficient. El nu prea mai poate fi ajutat. Când ai neuronii prăjiţi, ce să mai faci? Filip s-a născut perfect sănătos, normal, dar a luat virusul varicelei la vârsta de două luni, iar vaccinul nu exista la noi. În România nu era, nici medicii nu erau suficient de informaţi. Acum, fizic vorbind, el are încă foarte multe din abilităţile unui om normal. Dar mi-e foarte greu să-mi imaginez că va fi integrat… Este extrem de creativ! Are o imaginaţie incredibilă! Desenează inimaginabil, fotografiază, scrie, a ajuns să descarce programe de pe internet înainte să ştie să citească. Are o memorie vizuală excelentă. Neputând să vorbească, a trebuit să-şi dezvolte alte abilităţi", – a declarat Mădălin Ionescu pentru OK Magazine.

Mădălin Ionescu este rezervat în privința recuperării totale a băiatului său: "Eu îmi doresc asta, dar la modul realist spus, e greu de crezut, pentru exact centrii vorbirii sunt afectaţi, are limba pe jumătate paralizată".