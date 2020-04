Drama româncei care se luptă de două luni cu coronavirusul în Italia, mărturisiri tulburătoare. "Doctorul mi-a spus că sunt caz unic"

"Am început să am simptome, mi-a urcat febra foarte repede, la 40 si ceva... 40.7 am ajuns în final. Am început să tuşesc foarte rău, mă dureau foarte tare oasele, nu puteam să mă mişc în pat şi aveam o durere de cap foarte foarte mare. Pe la 6 dimineata, în data de 28 februarie, am sunat la ambulanţă", a spus tânăra, la România TV. Ulterior, a doua zia ea a aflat că este pozitivă cu coronavirus.

"Am fost prima diagnosticată în Bologna şi m-a cam demoralizat lucrul ăsta, pentru că nu ştiau nici ei cum să se comporte şi nu ştiam nici eu la ce să ma astept, fiind prima. Era un virus nou, nu ştiau cum să mă trateze şi nici cum o să se întâmple după", a mai povestit ea.

"În afara de test nu am avut niciun fel de control. Ne-au sunat, ne-au intrebat dacă suntem ok şi gata. Azi am făcut testul cu numărul 7. Astăzi se fac 60 de zile de când sunt infectată. Doctorul care mă are în cură aici e virusolog şi a zis că sunt caz unic. Pe moment sunt cazul cel mai grav la nivel de zile", mărturiseşte tânăra. "Acum mă simt bine fizic, cu toate că mai am dureri de cap, dar presupun că e şi de la faptul că am stat 60 de zile în casa şi e ceva psihic, psihologic", a adăugat ea.

