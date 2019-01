Drama unei prezentatoare TV, s-a operat de cancer în secret, după moartea fulgerătoare a soţului

Vedeta tv in varsta de 60 de ani a fost operata saptamana trecuta, in mare secret. Medicii i-au scos doua tumori.

Debbie McGee s-a operat de cancer, in secret. In timpul unui control de rutina, medicii i-au gasit tesut canceros la sanul stang. Vedeta tv a decis sa se opereze in mare secret. Medicii i-au scos doua tumori, informeaza The Sun.

Debbie McGee este vaduva magicianului Paul Daniels. Aceasta sustine ca boala a fost activata la moartea sotului sau. Vedeta sustine ca e speriata de moarte si spera sa se faca bine. Debbie sustine ca boala a fost declansata de stresul pierderii sotului sau.