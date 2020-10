Drama uriaşă a unui fotbalist de la FCSB. Acum este concurent la Puterea Dragostei

Cristian Jitaru, fost fundaș central la FCSB, apoi la CSA Steaua, a ajuns la Puterea Dragostei după ce Ayan a fost eliminat din concurs, scrie Fanatik. Cel mai nou concurent din Casa Dragostei are o poveste de viață mai puțin știută și cu adevărat emoționantă. Acesta și-a pierdut mama atunci când avea o vârstă fragedă și pare să fi fost marcat de această tragedie din familie.

Cristian Jitaru este convins că își va găsi marea dragoste în cadrul acestei emisiuni şi le-a transmis urmăritorilor săi mai multe gânduri, prin care nu a ascuns drama pe care a trăit-o în trecut.

"27.07.1998- 27.07.2020... 22 de ani de când nu ești lângă mine, cu toate astea nu am încetat să mă gândesc la tine.. și la cum săream pe tine când veneai de la muncă știind că ai multe multe dulciuri în sacoșă pentru băiatul tău.. deși tu și tati nu o duceați prea bine cu banii.. Iar răspunsul tău era: «Un băiat am, mamă!» Sper că acolo sus ai multă liniște sufletească! Îmi este dor de tine, mare dor.. Te iubesc!", a fost mesajul emoționant al lui Cristian Jitaru.

Pentru a putea participa la emisiunea de matrimonial Puterea Dragostei, Cristian Jitaru a trebui să meargă în Turcia, unde este filmată emisiunea. Încă din prima seară, fostul fotbalist a pus ochii pe o tânără pe care vrea s-o cucerească. După câteva dansuri împreună, crede că are șanse, dar asta rămâne de văzut. Fata se numește Aya, are 18 ani și este de origine română și arabă.