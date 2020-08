Primul cuplu de la Puterea Dragostei care se căsătoreşte. Când va avea loc nunta: "Vrem să facem totul ca la regi şi regine"

Berna și Philip, concurenții din senzonul 2 al emisiunii Puterea Dragostei, au decis să se căsătorească. Cei doi finaliști au făcut primele declarații despre cum își doresc să arate marele eveniment de anul viitor.

'La anu facem nunta cu doamna Andreea. La anu, se strigă darul!!! Noi am vrut să o facem anul acesta, dar dacă a fost problema cu pandemia, am amânat. Doream ca evenimentul să fie în august sau septembrie, să nu fie nici cald, nici frig, să fie vremea OK.

Vrem să facem totul ca la regi și regine, să fie totul cu trăsură, ca un basm, să fie frumos, un moment unic, așa mi-am imaginat întotdeauna. Pe ea să o văd într-o rochie de prințesă, eu să fiu într-un costum, un cavaler pe un cal alb', a dezvăluit Philip.

'Mie această emisiune mi-a schimbat viața, nu aș fi crezut niciodată că am să plec de la Puterea Dragostei măritată, nu m-am așteptat. Mulțumesc mult acestui show minunat', a spus Berna.

Philip a făcut o nouă cerere în căsătorie

'Iubita mea, te iubesc foarte mult, îți mulțumesc că ești lângă mine,că mă iubești, că mă protejezi, și că ești cu totul sufletul alături de mine. Cu tine, vreau să am cei mai frumoși copii, cea mai frumoasă familie, să îmbătrânim amândoi frumos, de mână. Simt că lângă tine, vreau să rămân toată viața! Tu ești persoana pe care mi-am dorit-o întotdeauna. Ești jumătatea mea. Te iuuubesc', i-a spus Philip, apoi i-a așezat inelul de logodnă pe deget, moment în care Berna a început să plângă.