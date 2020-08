Dezvăluiri-bombă făcute de câştigătorul de la "Puterea Dragostei". I s-a propus să facă amor ca să primească mai mulţi bani

Bogdan Mocanu nu are amintiri tocmai plăcute din lumea modelingului. Acesta susține că făcea extrem de puțini bani, iar dacă ar fi vrut să-și crească încasările, ar fi trebuit să facă amor pe bani, propunere pe care a primit-o de la cei din industrie.

"Nu spun ca parintii nu m-au ajutat, m-au ajutat si ei cat au putut (...) Daca iti spun cate job-uri am schimbat pana acum. Am lucrat in cateva saloane, faceam tatuaje, tundeam... Am muncit si ca model, dar mai mult ca sa cunosc gagici. Banii erau foarte putini. Ca sa castigi bani mai multi nu spun ce trebuie sa faci. Intelegi tu!", a dezvăluit Bogdan Mocanu.

