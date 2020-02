DRAMA URIAŞĂ prin care trece familia Danielei Crudu. Cine este mama vedetei şi motivul dureros pentru care A DIVORŢAT

Daniela Crudu a fost afectată serios după ce mama sa, Florentina Crudu, a fost nevoită să divorţeze de soţul ei. După acest eveniment, femeia a hotărât să îşi trăiască viaţa în străinătate. Viaţa Florentinei Crudu s-a schimbat radical în anul 2005, în momentul în care a decis să lucreze în străinătate pentru a putea oferi fetelor sale, Daniela şi Ana Maria, o viaţă mult mai uşoară. A hotărât să plece în Italia, iar la acea vreme fiicele ei erau încă în şcoală.

"Sunt în Italia de 10 ani şi voi mai sta aici pentru că am un contract de respectat. Primii doi ani au fost foarte grei. Nu mi-e ruşine să spun că am făcut tot felul de munci, am lucrat inclusiv la negru. Acum am un loc de muncă stabil, am rezidenţă în Italia şi este mult mai bine. În România vin cam de două ori pe an", povestea Florentina Crudu în 2015, la o emisiune tv.

Florentina Crudu şi Nelu Crudu au divorţat în anul 2015 după ce tatăl Danielei Crudu a apărut la televizor şi şi-a vorbit soţia de rău. Femeia, care deja avea un iubit în Italia, s-a întors în ţară şi a divorţat. De atunci, familia o vede pe tot mai rar pe Florentina Crudu.