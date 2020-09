Dramaturgul Ronald Harwood, care are un Oscar pentru scenariul "The Pianist", a murit

Unul dintre cei mai importanți dramaturgi britanici, Ronald Harwood, premiat cu Oscar pentru scenariul „The Pianist”, a murit la 85 de ani.

În anul 2002, acesta a câștigat premiul Oscar pentru scenariul filmului "The Pianist", în regia lui Roman Polanski. De asemenea, a mai fost nominalizat la Oscar și pentru scenariile filmelor "Le Scaphandre et le Papillon" (2007) și "The Dresser" (1983).

Printre scenariile semnate de el se numără cele ale unor filme consacrate, precum "A Fine Romance" cu Julie Andrews și Marcello Mastroianni, "Australia" cu Nicole Kidman și Hugh Jackman, "Being Julia" cu Annette Bening etc.

De asemenea, Ronald Harwood a fost președinte al Royal Society of Literature din 2001 până în 2004 şi al Royal Literary Fund începând cu 2005.