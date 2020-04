Dries Mertens, în vizită la Mihai Neşu. Starul belgian al lui Napoli, şocat de România: "Am mers acolo să văd cu ochii mei!"

Dries Mertens l-a vizitat pe Mihai Neşu şi s-a declarat impresionat de demersul acestuia de a construi la Oradea un centru unic în România, dedicat copiilor cu dizabilități.

"Am mers în România ca să văd cu propriii mei ochi. Îmi aduc aminte de energia pe care am simțit-o acolo. Dacă îi vedeți pe acei copii atât de curajoși și staff-ul prietenos... Totul este foarte plăcut. Strâng bani pentru un centru nou, care va fi de trei ori mai mare. Nu este ușor deoarece e multă sărăcie în România. Din acest motiv este cu atât mai important ce face Mihai, pentru că sunt mulți copii care au nevoie de terapie deoarece nu și-o permit. Mi-ar plăcea să merg mai des în România, dar din păcate nu am timp", a spus Drie Mertens într-un interviu acordat celor de la Sport Magazine.

Dries Mertens și-a schimbat modul de a privi viața, după accidentul lui Mihai Neșu: "Acel accident a schimbat însă ceva pentru mine. Mi-am dat seama că se poate întâmpla asta zilnic, așa că este bine să te bucuri de fiecare clipă. Mihai Neşu era un om sănătos, cu planuri de viitor, dar în câteva secunde toate astea s-au spulberat și a ajuns într-un scaun cu rotile. A trebuit să lupte deoarece cu siguranță a trecut și prin clipe mai complicate la început, dar prin intermediul fundației și credinței și-a găsit din nou energia".

"Bucurați-vă de fiecare clipă și de lucrurile mici! Rămâneți pozitivi, mai ales când aveți dificultăți. Eu mi-am dat seama de atunci că fotbalul nu înseamnă totul. Sunt încântat să îl văd fericit pe Mihai acum. Admir din plin felul în care a reușit să transforme acel accident teribil în ceva pozitiv. Nu cred că aș fi putut face asta dacă eram în locul lui", a mai spus Dries Mertens.

Dries Mertens și Mihai Neșu au fost colegi la FC Utrecht, în 2011, când a avut loc teribilul accident în urma căruia românul a rămas în scaunul cu rotile. Acesta a suferit o fractură a unei verterbre într-un duel aerian petrecut la ultimul antrenament de înaintea vacanței.