Dublarea alocaţiilor pentru copii, amânată. Anunţ de ultima oră al premierului Orban

"Cel mai probabil, soluţia pe care vor merge este de a proroga termenul de intrare în vigoare a legii", a spus premierul Ludovic Orban, după întâlnirea cu preşedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Palatul Cotroceni, că nu are de gând să refuze dublarea alocaţiilor pentru copii. Şeful statului a precizat că proiectul de lege ale termen de promulgare 18 ianuarie şi că la acest moment se aşteaptă lămuriri din partea Guvernului Orban.

"Proiectul de lege are termen de promulgare 18 ianuarie. La momentul acesta nu intenţionez să refuz promulgarea. Proiectul se afla in analiza. Vorbim despre niste sume care nu sunt prinse in buget. La momentul acesta nu intentionez sa refuz promulgarea", a declarat preşedintele Klaus Iohannis.

Camera Deputaţilor a adoptat, la finalul anului trecut, proiectul de lege iniţiat de PSD privind dublarea alocaţiilor pentru copii. S-au înregistrat 179 voturi ''pentru'', niciun vot ''împotrivă'' şi 9 abţineri. Proiectul a ajuns pe masa preşedintelui Klaus Iohannis. Acesta poate să-l promulge, să îl retrimită la parlament sau să îl atace la CCR.

Liderul deputaților PNL, Florin Roman, susține că există bani pentru majorarea alocațiilor doar dacă sunt eliminate pensiile speciale. Roman a propus o sesiune extraordinară astfel încât parlamentarii să voteze cât mai repede eliminarea pensiilor speciale.