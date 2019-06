Ducii de Sussex, Harry şi Meghan au împlinit un an de căsătorie. Cuplul a postat fotografii pe Instagram

Câteva săptămâni mai târziu, noi imagini de la nuntă au apărut pe internet, însă după ce au fost piratate. Este vorba despre sute de imagini care au apărut pe platformele de socializare Twitter şi Instagram, potrivit publicaţiei britanice The Sun.



O anchetă ar fi în curs, iar, pentru moment, autorul atacului cibernetic nu a fost identificat, însă se pare că imaginile au fost furate în septembrie anul trecut.



Printre imaginile piratate sunt unele cu mirii sărutându-se, portrete şi fotografii ale ducilor de Sussex cu invitaţii la eveniment, printre care s-au numărat Doria Ragland, mama lui Meghan, ducii Katherine şi William de Cambridge, regina Elizabeth a II-a şi prinţul consort Philip.



Prinţul Harry, în vârstă de 34 de ani, al şaselea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, şi fosta actriţă americană Meghan Markle, în vârstă de 37 de ani, s-au căsătorit pe 19 mai 2018, după o relaţie de doi ani. Ceremonia de nuntă, care a avut loc la capela St. George de pe domeniul Windsor, a fost una impresionantă, tradiţională, presărată cu elemente moderne, care s-a desfăşurat sub privirile lumii întregi.



Archie Harrison Mountbatten-Windsor, primul lor copil, s-a născut într-un spital privat din centrul Londrei, pe 6 mai. Cel de-al optulea strănepot al reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii este al şaptelea în ordinea succesiunii la tron.



Sâmbătă, ducesa Meghan a avut prima sa ieşire la un eveniment public de după naştere, la aniversarea oficială a reginei Elizabeth a II-a, cunoscută sub titlul Trooping the Colour.