Duminica Floriilor. Tradiţii şi obiceiuri de Florii. Rugăciunea de binecuvântare a salciei

Iata cateva obiceiuri strans legate de Duminica Floriilor:

- in Duminica Floriilor fetele si femeile dau jos de la mana Martisorul si il leaga intre crengile unui copac inflorit, pentru a primi ocrotire divina, sanatate si spor in casa.

- in Duminica Floriilor, fetele care vor sa se marite scot la soare zestrea pentru a chema ursitul.

- Se spune ca cine mananca peste in Duminica Floriilor se va lecui de orice boala. Tot ce se gateste din peste in aceasta zi are puteri tamaduitoare.

- Cine se va spala pe cap in Duminica Floriilor va albi peste noapte.

- De asemenea, in multe zone este impamantenita credinta ca asa cum va fi vremea in Dumica Floriilor, asa va fi si in ziua de Pasti.

Nu se plantau pomi inainte de Florii, de teama ca acestia sa nu ramana fara rod.

Cel care se impartaseste de Florii are mari sanse sa i se implineasca orice dorinta isi va pune cind se apropie de preot.

Inaintea marii sarbatori, fetele mari din Banat si Transilvania obisnuiesc sa puna o oglinda si o camasa curata sub un par altoit. Dupa rasaritul soarelui sunt luate si le folosesc in farmecele de dragoste si sanatate.

La miezul noptii se fierbe busuioc in apa. Se pun canafi de la prapurile folosite la inmormintarea unei fete mari iar dimineata fetele se spala pe cap cu aceasta fiertura, ca sa le creasca parul frumos si stralucitor ca firele de la prapuri. Ce ramane se toarna la radacina unui par in speranta ca baietii se vor uita dupa ele, ca dupa un copac inflorit.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.