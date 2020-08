După ce a anunţat că este bolnavă, Carmen Grebenişan a făcut anunţul: "Sunt la pat, nu rezist fără pastile"

Din spusele medicului, ea ar trebui să scape de dureri în următorea perioadă. Își va ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă, pentru că aceștia i-au trimis o mulțime de mesaje de încurajare.

"Am fost la a treia ședință de kineto și fizioterapie. Acum două zile a început să mă doară mai jos, pe jos, după toate masajele acestea. Am dureri foarte puternice de spate. Oricum eu am ovarele polichistice și am dureri îngrozitoare în perioada menstruației. Adică...fără patru pastile nu rezist și sunt la pat. M-a durut și aseară, m-a durut și ieri. Oare nu trebuie să fac totuși un RMN? (...) În maxim, trei patru zile ar trebui să-mi treacă. Sper să fie totul ok.", le-a povestit Carmen Grebenișan fanilor la Instastory.

"Mi-a căzut o mare parte din păr, mi-au amorţit mâinile şi picioarele"

Carmen Grebenişan a povestit pe reţelele de socializare că are nişte probleme de sănătate şi vrea să facă nişte investigaţii în acest sens. Toată îngrijorarea a venit după ce i-au amorţit mâinile, picioarele şi i-a căzut o mare parte din podoaba capilară.

În video-ul respectiv, blondina a spus că are lipsă de fier în organism și a dorit mai multe investigații medicale. “Nu știu de ce am avut căderea asta, dar mi-au amorțit mâinile, mi-au amorțit picioarele, mi-erau reci, transpirație, m-am simțit foarte slăbită. Dificultăți de respirație și din câte am înțeles e o lipsă de fier că din cauza asta mi-a și căzut o mare parte din păr. Voiam să văd ce am. Vreau să fac analize și nu reușesc să mă programez. M-am enervat și m-am pus să alerg”, spunea ea zilele trecute.