După ce a părăsit Asia Express, Carmen Grebenişan s-a pozat goală. Imaginea a făcut furori în rândul internauţilor

Deşi nu se aşteptau să reziste şi să ajungă atât de departe în competiţie, Alina şi Carmen sunt extrem de maândre de ceea ce au realizat şi se bucură de faptul că au avut oportunitatea să participe la cea mai tare experienţă, aşa cum chiar ele au numit-o.

După episodul în care cele două au părăsit emisiunea, Carmen Grebenișan a postat un mesaj emoționant pe reţelele de socializare, însoţit de o imagine extrem de sexy, s-a pozat goală în cadă.

"A fost una dintre cele mai frumoase experiente la care am reusit sa participam vreodata in viata noastra. Este ceva de nedescris... Suntem cele mai norocoase, chiar daca drumul comorilor se incheie pentru noi aici. Suntem foarte recunoscatori intregii echipe si ii felicitam pentru aceasta productie impecabila, Jos palaria @asiaexpressromania !! Le dorim succes in continuare colegilor!

Am fost o adevarata familie acolo. Sunteti minunati, toti, si toata lumea care ne-a sustinut drumul pe care l-am parcurs pana acum! #TEAMACCG FOREVER

Multumim tuturor sustinatorilor!”, a scris Carmen.

Alina Ceuşan şi Carmen Grebenişan, cadou pentru Bontea şi Fodor

Echipa formată din Alina Ceușan și Carmen Grebenișan au părăsit competiția miercuri seara. La plecare, vloggerițele le-au oferit un cadou inedit lui Bontea şi lui Fodor.

Carmen și Alina au scos din rucsace două peruci blonde pe care le-au înmânat lui Fodor și Bontea, cei care au reușit de data aceasta să ajungă primii la Gina. Cadoul a venit ca un ajutor pentru cei doi, pentru că toată competiția li s-a reproșat faptul că aveau un avantaj la autostop pentru că erau blonde, lucru rar întâlnit în Filipine și Taiwan.