Ecaterina Andronescu: "Klaus Iohannis are prima şansă la prezidenţiale"

ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. "S-au declarat de centru-stanga cei din Pro Romania. In istorie, PSD a sustinut guvernul minoritar Tariceanu cu 20%. Apoi a fost USL, a carei disparitie o regret, putea sa conduca Romania peste 20 de ani. Dl Ponta s-a desprins din PSD si a avut o colaborare foate buna cu dl Tariceanu. Nu vad o chestiune fortata care nu ar putea sa duca spre o solutie. Politica e arta compromisului”, a zis Andronescu despre un candidat comun PSD-ALDE-Pro România la prezidentiale.

ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. Dăncilă, prima recaţie la posibila alianţa PSD-ALDE-Pro România

Ea a zis că încearcă să fie optimistă deși Iohannis are prima șansă. "Nu stiu care va fi formula prin care vom putea sa castigam prezidentialele. Este o suferinta ca nu am mai castigat alegerile prezidentiale din 2000, au trecut aproape 20 de ani. Poate anul acesta, un candidat PSD o sa castige. Incerc sa fiu optimista, Titulescu spunea ca trebuie speranta. Toate sondajele arata acum ca Iohannis are prima sansa”, a zis Andronescu.