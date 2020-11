Julianne Moore, în doliu. Un actor celebru cu care a jucat în filmul "The Kids Are All Right" a fost ÎMPUŞCAT mortal

Decesul lui Eddie Hassell a fost anunţat de impresarul actorului. Artistul a fost împuşcat duminică dimineaţă, în urma unui incident ce pare a fi un furt de maşină, transmite publicaţia Variety, citată de News.ro.

Eddie Hassell a jucat împreună cu Julianne Moore în filmul "The Kids Are All Right"

Eddie Hassell s-a născut pe 16 iulie 1990 în Corsicana (Texas). După ce a interpretat mai multe roluri mici între anii 2000 şi 2010, actorul a devenit cunoscut prin lungmetrajul "The Kids Are All Right" (2010) în care a jucat alături de Julianne Moore şi Mark Ruffalo. Pelicula a fost nominalizată la patru categorii ale premiilor Oscar înclusiv pentru "cel mai bun film".

Hassell a mai apărut în producţii de televiziune precum "Studio 60 on the Sunset Strip" a lui Aaron Sorkin, "Jimmy Kimmel Live!", "Oliver Beene", "Joan of Arcadia", "Til Death", "Southland", "Bones", "Devious Maids" şi "Longmire".



Eddie Hassell a jucat şi în lungmetrajele "2012", "The Family Tree", "Jobs", film despre Steve Jobs, "Family Weekend", "House of Dust", "Warrior Road" şi "Bomb City".