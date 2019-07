Elena, câştigătoarea "Bravo, ai stil" sezonul 5, dezvăluiri incredibile din culisele competiţiei

Concurenta "Bravo, ai stil" a vorbit în premieră despre competiție, ce înseamnă prentru ea acest premiu și face dezvăluirii incredibile din culisele emisiunii, scrie kfetele.ro.

Elena a declarat într-un intreviu ce înseamnă pentru ea acest titlu de cea mai stilată femeie " Este un statut de care trebuie să ai grijă, care îți creează anumite responsabilități, pe care categoric l-am primit pentru că am meritat și pentru că am muncit foarte mult. Responsabilitatea înseamnă că trebuie să prezinți ținute la fel de bune, sau chiar mai bune, că sunt un exemplu din punctul de vedere al ținutelor ,pentru că stilul are legătură și cu ținutele, iar asta a fost demonstrat în competiția Bravo, ai stil".

Câștigătoarea titlului de cea mai stilată femeie din România nu a putut trece peste răutățile celorlalte concurente. Intrarea ei în competiție a fost un bun prilej pentru celelalte fete pentru a o ataca. "Am intrat în competiție când fetele deja se cunoșteau... și au putut să mă atace în grup asa cum le-a plăcut lor în cadrul acestei competiții până în finală, inclusiv după treminarea acestui concurs"

"Am fost acuzată, jignită, atacată, tot timpul a trebuit să mă apăr și să răspund", am mai spus tânăra

Elena se gândește deja la carieră și la ce va face pe viitor:"Planurile mele de viitor categoric sunt profesionale, am muncit și am luptat foarte mult pentru această coroană. Îmi doresc să fac ceva în acest domeniu, îmi doresc să le învăț pe doamne, să le ajut cu sfaturi, cu informații despre haine, despre ce se poartă, ce le avantajează"