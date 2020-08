Elena Băsescu, scandal pe Instagram. Motivul: limba română: "M-a facut agramată, superficială"

"Susţin candidatura doamnei profesoare Reşit Florentina - Ioana din partea #PMP pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa. Mă bucură curajul ei de a face pasul spre politica mare, sunt convinsă că va avea succes în tandemul pe care îl face alături de Claudiu Palaz şi cred că ar fi un lucru minunat pentru constănţeni să aibă în fruntea Consiliului Judeţean o femeie atât de bine pregătită şi determinată să schimbe lucrurile în bine", este mesajul postat de Elena Băsescu, de la care a început întregul scandal.

"M-a facut agramata, superficiala etc. Pff..."

"Succes! Corect este"doamna profesor", este unul dintre comentariile primite la postare, la care Eba nu s-a putut abţine şi a replicat: "Asa convinsa esti tu ca nu exista cuvantul “profesoara”. Na, daca ne corectam gramatica pe instagram, ia dex ul de aici https://dexonline.ro/definitie/profesoar%C4%83. Penibil, ce sa spun".

Acuzele nu s-au oprit aici. Persoana respectivă susţine că i-a scris în privat Elenei, iar vedeta ar fi jignit-o. "Da, asa este. Dar i-am specificat Elenei, in privat, faptul ca am crezut ca e vorba de profesor universitar si din agramata, ca nu stiu limba materna, ,, bai fat o" nu m-a scos. I-am spus ca se scrie corect ,,fato", asta dupa ce m-a facut agramata, superficiala etc. Pff...".

Fiica cea mică a lui Traian Băsescu a continuat să îi răspundă, rugând-o să renunţe la "crizele de furie pe pagina ei de Instagram".

"Cred ca faceai confuzie cu doamna DOCTOR cand mi-ai scris. Daca tu la scoala in atatia ani spuneai doamna PROFESOR si noi toti ceilalti doamna PROFESOARA... esti unica, cu stea in frunte!!! Deci ai confundat doamna DOCTOR cu doamna PROFESOR. Si fara crize de nervi si accese de furie pe pagina mea de Instagram, te rog...", a încheiat Elena Băsescu.

Elena Băsescu, apariţie de mii de euro la premiera filmului Miami Bici

Luni, 17 februarie, a avut loc avanpremiera unui film românesc, produs de către carismaticii BRomania şi Codin Maticiuc, la un mall din Capitală. La eveniment au venit mai multe persoane publice, printre care şi fiica lui Traian Băsescu, Elena.

Bruneta a atras toate privirile cu ţinuta sa extravagantă. Elena Băsescu a purtat un trening Gucci, în valoare de aproximativ 3000 de euro, iar în picioare a avut o pereche de pantofi stiletto. Buzele au fost un alt detaliu, care a ieşit în evidenţă, se pare că fiica cea mică a lui Traian Băsescu a optat pentru mărire de buze.

La eveniment au mai luat parte şi Inna, Antonia, Delia şi multe alte vedete.

Filmul Miami Bici este unul în regia lui Jesus del Cerro şi promite să aducă zâmbetul pe buze celor prezenţi în sălile de cinema. Pelicula spune povestea lui Ion şi Ilie, doi tineri dintru-un orăşel din România care pronesc într-o eventură în toiul iernii, spre Miami pentru a trăi atât visul american, cât şi visul românesc de a se îmbogăţi în mod rapid şi fără prea multă muncă.

Odată ajunşi acolo, cei doi intră într-o multitudine de belele şi se împrietenesc cu un alt român care se ocupă cu trafricul de droguri. Aşa cum era de aşteptat, în film există şi o poveste de iubire, cea dintre Ion şi Ioana, o fată cu moravuri îndoielnice, dar cu un suflet bun, care le sare în ajutor celor doi tineri naivi.