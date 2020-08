Elena Ionescu a apelat la medicul estetician. Şi-a mărit sânii: "N-am avut dureri aşa cum mă aşteptam"

Vedeta se va prezenta cu un bust mai generos, după intervenția chirurgicală la care a apelat. Nu a vrut să-și pună silicoane, ci a apelat la o metodă mai simplă și se arată extrem de încântată de rezultate, mai ales că nu s-a confruntat nici cu dureri mari, iar recuperarea a durat puțin.

„A fost cea mai bună alegere pe care am făcut-o pentru mine, după o naştere, când sânii nu mai au acelaşi tonus ca înainte. Mă simt foarte bine, sunt foarte mulţumită şi mi-am recăpătat încrederea în mine. Mi-a dat mult curaj inclusiv cu felul în care am aflat despre această intervenţie şi m-am simţit foarte bine, nu am avut nici un fel de durere sau recuperare. Am să le arăt tuturor care e starea mea după această intervenţie în următoarea perioadă, mai ales că încep un nou show de televiziune, „Mămici de pitici cu lipici” la Antena 1.

După a doua zi am început filmările, deci corpul şi-a revenit instant, n-am avut dureri aşa cum mă aşteptam sau cum mi se spusese” , a transmis vedeta, potrivit click.ro.

Ce va face Elena Ionescu cu banii câştigaţi la Survivor România 2020

Elena Ionescu a hotărât ce va face cu banii câștigați la Survivor România 2020. Vedeta a povestit cum o va ajuta premiul pe care l-a primit după ce concurat timp de aproximativ cinci luni pe traseele din Republica Dominicană.

"Vreau să îmi cumpăr o casă. O căsuță pe pământ, cu un pic de curte. Vreau să am suficient loc cât să se joace băiețelul meu afară. Am și un câine, o cățelușă maidaneză pe care am găsit-o pe stradă și am adoptat-o și pe care o iubim foarte mult. O curticică mică ar fi suficient pentru noi și o căsuță modestă.

Știți cum se spune, să ai unde să pui capul... E altceva când știi că e casa ta, oricât de micuță ar fi. Noi acum stăm cu chirie, așa că asta vreau să fac cu premiul de la Survivor România. Aș prefera să fie prin Popești-Leordeni. Îmi place foarte mult zona, mi se pare liniștită", a declarat Elena Ionescu pentru Wowbiz.ro.