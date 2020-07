Elena Ionescu s-a decis. Ce va face cu banii câştigaţi la Survivor România 2020

"Vreau să îmi cumpăr o casă. O căsuță pe pământ, cu un pic de curte. Vreau să am suficient loc cât să se joace băiețelul meu afară. Am și un câine, o cățelușă maidaneză pe care am găsit-o pe stradă și am adoptat-o și pe care o iubim foarte mult. O curticică mică ar fi suficient pentru noi și o căsuță modestă.

Știți cum se spune, să ai unde să pui capul... E altceva când știi că e casa ta, oricât de micuță ar fi. Noi acum stăm cu chirie, așa că asta vreau să fac cu premiul de la Survivor România. Aș prefera să fie prin Popești-Leordeni. Îmi place foarte mult zona, mi se pare liniștită", a declarat Elena Ionescu pentru Wowbiz.ro.

Elena Ionescu pare să trăiască o frumoasă poveste de dragoste cu unul dintre "rivalii" din competiţie. Cei doi au păstrat legătura și chiar au petrecut recent o vacanță la mare. Vedeta a decis să vorbească deschis despre această nouă perioadă din viața sa.

"Suntem mereu împreună și lumea gândește puțin greșit despre noi. Nu suntem împreună în sensul acela al cuvântului, ci colaborăm. Suntem prieteni, ne înțelegem foarte bine. Abia ne-am întors din Vamă, unde ne-am distrat extraordinar, dar nu numai noi doi, ci alături de alți concurenți de la Survivor, cu care am rămas în relații extraordinar de bune.

Este adevărat, am stat unul lângă altul, dar nu sunt sentimente acolo… cel puțin așa percep eu lucrurile. Poate lumea a crezut mai mult după ce am făcut acel Tik Tok în pat și… uite iubirea. Se poate vorbi și așa, dar să nu exagerăm… deocamdată.

Suntem în toate filmulețele posibile și imposibile de pe internet. S-au exagerat foarte multe lucruri, au fost multe discuții, precum acelea că Emanuel a ajuns acasă la Elena, în patul Elenei. A fost, nu zic nu, dar am făcut un vlog împreună, și a fost extrem de viral. Oamenii empatizează cu fețele noastre și este frumos. De aceea, am considerat că trebuie să dezvoltăm colaborarea noastră", a declarat Elena Ionescu.