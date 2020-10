Elena Udrea, despre revenirea în politică. "Au existat oferte. Sunt foştii colegi cu care am mai discutat"

Întrebată de către Denise Rifai în ce condiţii s-ar întoarce în politică, Elena Udrea a mărturisit că nu o va captiva "atât de mult" să fie mamă.

"Nu simt nevoia să mă întorc în politică. Îmi este foarte bine aşa. Nu am crezut că mă va captiva atât de mult să fiu mamă, să nu mă mai gândesc la politică, aşa cum mă gândeam înainte, respiram pentru politică. Acum, în momentul acesta, îmi este foarte bine aşa, îmi caut activitate în cu totul altă parte, în mediul privat", a declarat fosta şefă a Cancelariei Prezidenţiale, la Kanal D.

Elena Udrea: "Politica nu este pentru mine un obiectiv"

"Politica nu este pentru mine, în momentul acesta, un obiectiv. Nu pot să spun că au existat oferte, sunt foştii colegi cu care am mai discutat, dar mai mult că vor ei să mai vorbim politică, pe mine mă preocupă cu totul altceva.

Nu sunt tentată sub nicio formă să revin în politică. Mai mult, în afară de desene animate, televizorul din casă nu are alte programe deschise mai bine de un an", a mărturisit Elena Udrea.