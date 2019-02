Elena Udrea intervine în scandalul Kovesi: "Kovesi a devenit procuror-șef DNA cu susţinerea celora pe care îi făcea penali"

"Sunt în Costa Rica. Aștept statutul de refugiat. Fără patimă spun că începe să vină vremea normalității. Imaginea dânsei era una care lupta pentru justiție și împotriva corupției în România.

Avea o susținerea foarte puternică din partea lui Traian Băsescu, care a susținut-o și a crezut în ea, până în momentul în care a văzut ce abuzuri face. O susținea foarte tare și domnul Coldea la momentul acela. Ponta era și el foarte bun prieten cu doamna Kovesi și o susținea. Eu nu șitam acest lucru atunci.

Eu nu m-am dus la ea din convingere, ci pentru faptul că era susținută și se dorea a fi numită în acea funcție. Eu am spus și atunci că nu e o persoană potrivită. Intuiția mea și informațiile pe care le știam atunci îmi spunea că nu e o persoană potrivită.

Eu când am fost să o susțin pe Kovesi nu am fost trimisă de fostul președinte. Nu cred că Băsescu a vrut să mă implic. Am făcut-o după ce am vorbit cu Sebastian Ghiță. Ne-am întâlnit undeva, la o cafenea.

Am mers apoi cu Ghiță la Ponta. Discuția cu Ponta mi s-a părut foarte onestă. Atunci mi-a spus că eu și fostul președinte vom fi primi arestați. Kovesi a devenit procuror-șef DNA cu susținerea celora pe care îi făcea penali", a declarat Elena Udrea la A3.

Elena Udrea, reacţie spumoasă la urmărirea penală a Laurei Codruţa Kovesi: "Bun venit în clubul penalilor"

Întrebată dacă s-a simţit plagiată de Kovesi, când a auzit reacţia fostei şefe a DNA, Udrea a răspuns: "Trebuie să recunosc că exact aşa m-am simţit aseară, auzind modul în care se apără. Am identificat acelaşi tip de apărare. Doamna Kovesi, şi alţii au fost duşi la DNA şi abia acolo au aflat despre ce fapte sunt acuzaţi. Doamna Kovesi, dvs. aţi intrat cu bocancii în vieţile altora, aţi distrus cariere. Nu uitaţi că dvs, aţi pornit acest tip de justiţie. Aseară a avut un discurs fix ca al penalilor. Aş putea spune 'Bun venit în clubul penalilor!'", a declarat Udrea la Antena 3.