Elena Udrea, mesaj surprinzător la început de an 2020. Care este prima poveste pe care i-a citit-o fiicei ei FOTO

Elena Udrea a postat cu această ocazie un prim mesaj pe anul 2020,

"Wow... in seara aceasta am spus prima poveste copilului meu... nu mi-am imaginat vreodata momentul acesta. Luata pe nepregatite, am povestit Capra cu trei iezi. Din fericire, Eva a adormit atunci cand lupul a mancat iezii, pentru ca nu mi-am amintit finalul. Cum a reusit capra sa ii salveze pana la urma?

P.S. Daca am scapat de razboi, avem timp de povesti. La multi ani in 2020!", este mesajul postat de Elena Udrea.

Elena Udrea şi fiica sa sunt îmbrăcate în roşu şi sunt aşezate pe covor, în faţa şemineului. Sunt aceleaşi ţinute pe care cele două le-au avut şi în ultima fotografie, postată în 26 decembrie 2019.