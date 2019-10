Articol publicat in: Justitie

Elena Udrea, primul succes în instanţă în demersul de a scăpa de condamnarea în dosarul Gala Bute

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Judecătorii de la Curtea Supremă au admis, în principiu, recursul în casație formulat de fostul ministru al Turismului Elena Udrea în dosarul "Gala Bute", în care avea o condamnare de 6 ani închisoare. Este vorba despre o cerere formulată de Elena Udrea de sesizare a Curţii Constituţionale cu o excepţie de neconstituţionalitate a unui articol din Codul de procedură penală, potrivit România TV. Decizia finală se va da, însă, în noiembrie. Elena Udrea trebuie să vină în fața judecătorilor pe 12 noiembrie, atunci se va judeca recursul în casație, la un complet de 5 judecători. Fostul ministru cere, în acest mod, anularea condamnării de 6 ani din dosarul Gala Bute. Judecătorii au admis, tot la cererea Elenei Udrea, și sesizarea Curții Constituționale. "Admite, în parte, cererea formulată de recurenta inculpată Udrea Elena Gabriela şi sesizează Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 438 alin. (1) din Codul de procedură penală şi art. 102 pct. 267 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale. Definitivă", se arată în decizia instanţei. În prezent, Codul de Procedură Penală limitează cazurile în care instanța de recurs în casație se poate pronunța pe nelegalitatea unei hotărâri definitive. Art. 438 alin. (1) din Codul de procedură penală prevede: „Hotărârile sunt supuse casării în următoarele cazuri: 1. în cursul judecăţii nu au fost respectate dispoziţiile privind competenţa după materie sau după calitatea persoanei, atunci când judecata a fost efectuată de o instanţă inferioară celei legal competente (...); 7. inculpatul a fost condamnat pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală; 8. în mod greşit s-a dispus încetarea procesului penal; (...) 11. nu s-a constatat graţierea sau în mod greşit s-a constatat că pedeapsa aplicată inculpatului a fost graţiată; 12. s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege". Avocatul Elenei Udrea consideră că, în acest caz, legea limitează posibilitatea clientei sale de a se apăra. loading...

