Elena Udrea rupe tăcerea despre alegerile prezidenţiale PIERDUTE. "Nu am fost preferata sistemului. A fost o luptă politică cu Ponta"

Întrebată de către Denise Rifai dacă Victor Ponta şi-a cerut iertare faţă de ea, Elena Udrea a răspuns:

"De ce? Nu. Nu ştiu dacă a avut vreun motiv. A fost o luptă politică cu Victor Ponta. Eu am spus că aş fi fost cel mai bun contracandidat pentru el la prezidenţialele din 2014, dar nu a fost să fie, nu am fost preferata sistemului la momentul acela. Noi am avut un conflict politic permanent, nu am fost buni prieteni niciodată", a declarat Elena Udrea, la Kanal D.

Elena Udrea, despre relaţia cu Victor Ponta. "Am fost amici"

"El (Victor Ponta, n.red) a fost prieten cu Dorin Cocoş. Da, noi am fost amici. Nu ştiu dacă mi-a greşit atât de mult încât să îmi ceară iertare, dar lupta politică a fost interesantă între noi doi. Nu avem nicio relaţie azi, nu am mai vorbit, nu ne-am mai văzut", a adăugat fostul ministru al Dezvoltării şi Turismului.

Elena Udrea a candidat din partea PMP la alegerile prezidenţiale din 2014. A obţinut în primul tur 493.376 voturi (5,20%), clasându-se pe locul 4, după Victor Ponta (40,44%), Klaus Iohannis (30,37%), şi Călin Popescu Tăriceanu (5,36%).