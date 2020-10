Elena Udrea, despre eticheta de "Corupta României": Frustrarea asta mi-a trecut între timp

Elena Udrea este, cu siguranță, unul dintre cele mai controversate personaje de pe scena politică din România. Felul în care a evoluat din punct de vedere profesional, funcțiile pe care le-a ocupat, dar și aspectele care țin de viața ei personală au fost tot timpul subiect de discuție, Elena Udrea fiind tot timpul în centrul atenției.



Ce a răspuns Elena Udrea la întrebarea: Vă deranjează eticheta de "Corupta României"?

"Poate că la început m-a deranjat, astăzi, când vedem că despre orice politician se spune, justificat sau nu, că este un politician corupt, cu atât mai puțin. La vremea aceea m-a deranjat că acuzațiile care mi s-au adus mie pot fi aduse oricărui om politic, iar din toți cei care am făcut politică la momentul despre care vorbim și la momentul la care am avut niște funcții, toți cei de atunci sunt fie liniștiți astăzi, fie ocupă funcții importante în continuare în politică și cumva s-a creat așa o frustrare referitor la faptul că s-a dorit, în mod special, doar referitor la mine, la Elena Udrea, să se pună această etichetă, să fiu prezentată cumva ca politicianul corupt din partea partidului din care proveneam și din partea echipei din care făceam parte, echipei politice. Frustrarea asta mi-a trecut între timp, așa cum spuneam este evident că despre oricine se spune exact același lucru, avem alegerile locale și am văzut că despre toți candidații care participă, chiar despre cei care se spunea că ar fi cei mai curați dintre politicieni, se spune azi că sunt corupți, adevărat sau nu, asta nu e treaba noastră să decidem. Eu aș spune că dacă e să pun o etichetă despre mine, despre activitatea mea ca om politic, nu aceea de coruptă ar trebui să fie, ci de performant.", a spus Elena Udrea în emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”.

