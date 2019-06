Elena Udrea se pregăteşte de nuntă. Primele detalii oferite de iubitul acesteia

Adrian Alexandrov: Eu m-am maturizat foarte mult, pentru ca automat ca sa fii cu o femeie ca Elena Udrea, trebuie sa te maturizezi foarte repede. Pentru ca exista o presiune pe tine, inclusv cea publica

Cu toate ca problemele cu legea ale Elenei Udrea le-a pus iubirea la grea incercare, fosta blonda de la Cotroceni si logodnicul ei - Adrian Alexandrov - se pregatesc de nunta, potrivit Kanal D.

Adrian Alexandrov: Traditional romaneasca, cu biserica, cu prietenii.

Reporter: Cu furatul miresei?

Reporter: Nu stiu daca or sa aiba curajul prietenii mei sa o faca. Important este ca trebuie sa facem mai intai botezul, mai repede, ca Eva face deja 9 luni.

De trei ani de zile, cei doi traiesc o poveste de dragoste presata cu obstacole. Elena Udrea sta in Costa Rica, iar Adrian face naveta din Romania ca sa fie alaturi de ea si de fiica lor. Fost fotomodel, acum om de afaceri, logodnicul Elenei a invatat sa fie si un tata model si cu asta si-a cucerit si mai tare iubita.

Adrian Alexandrov: A ramas pur si simplu surprinsa de felul cum ma comport cu fetita si cum ma implic in cresterea fetitei.

Elena Udrea n-are de gand sa paseasca prea curand pe pamant romanesc.

Adrian Alexandrov: Inca astepata cererea pentru statutul de refugiat pentru care a aplicat in Costa Rica. Cel mai important este ca am reusit sa fim impreuna, am ramas puternici, s-a consolidate relatia.

In Romania, Elena Udrea - fost ministru al Turismului - a fost condamnata la sase ani de inchisoare cu executare si este cercetata si in alte dosare de coruptie.