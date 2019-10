Articol publicat in: Life

Elena Udrea şi-a pierdut câinele. Adrian Alexandrov a făcut anunţul pe facebook

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Elena Udrea trăiește o poveste de iubire alături de Adrian Alexandrov, tatăl fetiței ei, Eva Maria. Întoarsă în România după o perioadă grea petrecută în arestul din Costa Rica, Udrea se îngrijește acum de toate aspectele vieții sale, îndeosebi de cele ce țin de fata sa. Un eveniment neplăcut legat de un mebru al familiei a avut loc în weekend. Elena Udrea şi Adrian Alexandrov şi-au pierdut câinele: Elena Udrea, fostul ministru al Turismului, și iubitul său, Adrian Alexandrov, și-au botezat recentfetița la Mănăstirea Cașin. Evenimentul a fost urmărit cu interes, mai ales că, recent, Elena Udrea a decis să se întoarcă din Costa Rica în România. Elena Udrea a revenit în România, precizând că a renunţat de bunăvoie la statutul de refugiat în Costa Rica şi că a luat această decizie imediat după ce a fost eliberată, în luna decembrie. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay