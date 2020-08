Elevii ar putea primi bani pentru rechizite! Ce condiţie trebuie să îndeplinească aceştia

Tichetele sociale se acordă pentru un an şcolar, iar condiţia acordării acestora este ca venitul lunar mediu pe membru de familie să fie de 50% din salariul de bază minim brut pe țară (adică 1.115 lei). Proiectul de OUG va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

Tichetele vor fi emise pe suport electronic. Cu alte cuvinte, vor arăta precum cardurile şi se vor acorda pe baza unor liste întocmite de autoritățile locale. Suma de 500 de lei va putea fi folosită exclusiv pentru achiziționarea de rechizite și haine şi nu va putea fi preschimbată în numerar.

Potrivit proiectului de OUG, procedura specifică de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic va fi stabilită printr-un viitor ordin de ministru.

Suma de bani de pe tichetul social aferentă unui an școlar va putea fi folosită timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului. În plus, acestea vor putea fi folosite numai în anumite magazine din raza localității de domiciliu al fiecărui titular. Lista magazinelor din care se vor putea face cumpărături va fi primită de către fiecare persoană, odată cu emiterea tichetului.