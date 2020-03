Elon Musk spune că fabricile sale vor face ventilatoare dacă coronavirusul va provoca lipsuri majore

După ce un utilizator de pe Twitter i-a adresat lui Elon Musk comentariul "Vă rugăm să vă recompuneți fabrica pentru a face ventilatoare care sunt necesare cât mai curând. Sunt un proprietar Tesla și iubesc compania. Trebuie să încetați să fiți un idiot în legătură cu asta. Acesta este un dezastru masiv. Întrebați medicii din domeniu", directorul a răspuns promp că "Vom face ventilatoare dacă există o penurie".

We will make ventilators if there is a shortage