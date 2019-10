Articol publicat in: Economie

Emag, amendat de ANAF. Ce metodă folosea magazinul virtual pentru a creşte VÂNZĂRILE

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Emag a fost amendat de ANAF pentru publicitate înșelătoare, după ce a fost acuzat de rivalii de la CEL.ro că se folosește de numele lor pentru a vinde mai mult. UPDATE: "eMAG nu a fost amendat și nici nu a folosit practici înșelătoare. Este vorba de un conținut generat de utilizatori, care este indexat de Google conform regulilor platformei de căutare și bunelor practici din industrie: cuvintele și expresiile căutate de clienți pe eMAG.ro sunt indexate automat în motorul de căutare Google. Indexările automate în Google nu sunt publicitate plătită. eMAG a acționat întotdeauna conform acestor regulil și bune practici si va contesta adresa formulată", este reacţia oficială a eMAG. Emag a fost sancționat contravențional de catre ANAF Serviciul Ajutor de Stat, Practici Neloiale și Prețuri Reglementate după ce a folosit, in perioada ianuarie 2018 - iunie 2019, marca inregistrata CEL.ro pentru a face publicitate inselatoare si a-si promova magazinul online concurent prin intermediul motorului de cautare Google. Topul căutărilor pe eMAG în 2018. Ce ciudăţenii au căutat românii: "zmartuaciuri", "giuistic" şi "masinafacut bani falsi hartie A4" Emag a reusit sa aduca o pagina din site-ul sau fara nici o legatura cu marca CEL.ro in prima pagina din motorul de cautare Google pentru a deturna vizitatorii in cautarea marcii concurente cu urmatorul anunt publicitar: "Cauti www cel ro? Descopera Oferta-eMag.ro https://www.emag.ro/search/www+cel+ro Cumpara www cel ro online pe eMAG.ro. Profita acum de preturi avantajoase. Gasesti mai mult decat crezi! Comanda si ai livrare si retur simplu!". CEL.ro a precizat ca utilizarea acestui text a dus la distorsionarea realitatii si a creat in mintea consumatorului mediu perceptia falsa ca www.cel.ro poate fi accesat si de pe site-ul www.emag.ro. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay