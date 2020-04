Emil Boc, măsuri dure împotriva celor care se fac vinovaţi de situaţia din Aeroportul Cluj-Napoca: "Acest lucru nu se va mai întâmpla"

Boc a precizat că a avut o discuţie cu mai mulţi reprezentanţi ai autorităţilor statului, cărora le-a spus că nu va mai accepta să fie pus în faţa faptului împlinit: „Ce s-a întâmplat e inacceptabil. Am avut o discuție foarte dură cu mai mulți reprezentanți ai autorităților statului și am spus un singur lucru: dacă noi, cei aleși, avem responsabilitate în fața cetățenilor și dăm socoteală pentru tot ce se întâmplă în acest oraș, avem și pretenția să fim informați. Nu vom mai accepta, sub nicio formă, ca asemenea lucruri să se mai întâmple și să fim puși în fața faptului împlinit", a declarat Boc la Digi 24.

Scene uluitoare pe aeroportul din Cluj. Mii de români pleacă să muncească în Germania. UPDATE: S-a deschis dosar penal

Edilul a dat asigurări că, deşi nu are nicio competenţă în mod direct, va face tot ce-i stă în putere pentru ca locuitorii Clujului să fie în siguranţă: "Chiar dacă direct n-am niciun fel de competență, totuși, sunt ales de clujeni și am obligația să fac ceea ce trebuie ca orașul să fie în siguranță, oamenii care vin în Cluj să fie în siguranță, dar pentru asta am și pretenția să fiu informat. Vă asigur că acest lucru nu se va mai întâmpla, ori vor fi demiteri de la talpa țării până la cel din vârful piramidei dacă acest lucru se va mai întâmpla” a mai spus primarul Clujului.

Aproape 2.000 de oameni veniţi din mai multe judeţe din Transilvania şi Moldova au aglomerat parcarea din faţa aeroportului din Cluj. Aceştia intenţionau să plece să lucreze în agricultură în Germania.

Ludovic Orban a cerut închiderea aeroportului din Cluj. Premierul a cerut, de asemenea, în ședința de Guvern, o anchetă de urgență la Aeroportul din Cluj-Napoca, plus demiterea managerului.