Emil Boc, prima reacţie după apariţia a opt cazuri de COVID-19 la Primăria Cluj-Napoca

Primăria din Cluj-Napoca își desfășoară în continuare activitatea după ce opt angajați din cei 3.872 au fost declarați infectați cu nou coronavirus. Emil Boc a solicitat efectuarea unei anchete epidemiologice de către DSP în urma căreia angajații infectați vor rămâne în spital pe o perioadă de 48 de ore, iar contacții acestora vor intra în autoizolare la domiciliu.

„Primăria Cluj Napoca, cu toate structurile pe care le are în subordine, are 3872 de angajați. Dintre aceștia, opt persoane au fost confirmate pozitiv. Am cerut DSP să facă, conform legii, ancheta epidemiologică. Cei care sunt depistați pozitiv sunt internați 48 de ore în spital. Ceilalți, care sunt contacți direcți, sunt izolați la domiciliu, iar dacă prezintă simptome merg la testare. Iar în interiorul instituției testare, muncă de la domiciliu, concedii, dezinfectarea tuturor spațiilor din interiorul primăriei, verificarea obligativității purtării măștii.", a declarat primarul Emil Boc.

Edilul a mai precizat că în perioada următoare audiențele cu locuitorii se vor ține online, iar în interiorul instituției angajații vor purta măști obligatoriu, se vor face testări, dezinfectarea spațiilor, se va continua telemunca și se vor acorda concedii.