TULBURĂTOR! Cum a fost susprins Nelu Crudu la trei zile după ce fiica sa a fost BĂTUTĂ CRUNT de iubit FOTO

Daniela Crudu a ajuns de urgență pe mâna medicilor și are încă nevoie de îngrijiri. Ana Crudu, sora vedetei, a povestit că loviturile aplicate nu au fost la nivelul corpului, ci la nivelul feței. Astfel, Cruduța are ochii și nasul umflați și vineți. Acum, la trei zile de la incident, aceasta se află în locuința tatălui ei, care are deosebită grijă ca să nu-i lipseasă nimic pentru a se reface cât mai repede.

Nelu Crudu, tatăl Danielei Crudu, a fost surprins de SpyNews la fereastra apartamentului în care chiar acum se află acum fosta asistentă TV, în timp ce acesta îi schimba compresele. Cei doi mențin o relație foarte bună, iar tatăl vedetei este foarte afectat de bătaia primită de fiica lui, încercând să o ajute să se refacă cât mai repede. Nelu Crudu a fost surprins de paparazii în timp ce scutura la fererastră sacul de la aspirator, după ce a făcut curat în întreaga locuință.

"Se simte foarte bine, se vindecă, toate merg spre bine. Totul este spre bine, se dă cu unguente, se regenerează totul. În două zile va fi bine. Sunt ferm convins că a plecat din țară, ăsta e omul. Dacă ea a decis să nu depună plângere, n-a depus, e un ordin de restricție. Totul merge extraordinar de bine, e tânără, se reface", a declarat Nelu Crudu.