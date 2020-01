Emoţionant. Un cuplu din Prahova au devenit peste noapte părinţii a cinci fraţi orfani VIDEO

Victor și Viorica Chiru aveau un singur copil, o fiica studentă, de 19 ani. De puțin timp însă, casa lor s-a umplut cu încă 5 copii. Cei 4 băieți și surioara lor au rămas singuri după ce mama lor s-a stins la doar 38 de ani.



Viorica Chiru: "A venit baiatul si mi-a zis “haideti repede ca mama se simte rau, nu mai vorbeste, a intepenit".

Femeia a murit după doar câteva zile din cauza unui accident vascular cerebral. Tatăl copiilor nu i-a recunoscut niciodată în acte și nici nu a fost căsătorit cu femeia. Așa că, cei 5 frați au fost la un pas să ajungă în grija statului și să fie despărțiți. Vecinii lor au decis pe loc, însă, că le vor fi părinți.



Viorica Chiru: "N-am stat pe ganduri, am semnat si eu si sotul si din acel moment au ramas aici 07.09 musca 07.33 copiii sunt ascultatori, sunt cuminti, ma inteleg, cei mici merg la scoala, facem si teme, o luam de la inceput, invatam tabla inmultirii".

Natalia, fiica celor doi doi soți, s-a trezit și ea peste noapte că este soră mai mare pentru 5 frați. "Ne-amn acomodat ok, n-am avut absolut nico problema cu 5 frati, plus ca eu eram singura cuc in casa, iar acum ma mai distrez si eu cu ei", spune fata.

Oamenii încearcă acum să-i adopte legal pe cei cinci frați și se luptă să le asigure toate lucrurile de care au nevoie.