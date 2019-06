Eructatia la bebelusi. 8 tehnici pentru proaspetele mamici

Cum faci asta?



Ei bine, in afara de a-l lovi usor pe spate (lucru pe care il stie toata lumea), mai sunt doi pasi pe care trebuie sa ii faci ca puiul tau sa eructeze corect: sa il tii in pozitie dreapta si sa-i aplici putina presiune pe burtica. Multi parinti uita de acest ultim pas, care e la fel de important ca si celelalte.



Mai ales daca iti hranesti puiul cu biberonul, e bine sa te informezi cat mai pe larg despre tehnicile pe care le poti folosi ca sa ajuti eructatia. Asta deoarece bebelusii alaptati cu biberonul au, in general, mai multe probleme cu inghitirea aerului in timp meselor decat micutii alaptati natural.

Explicatia e una simpla



De multe ori, tetinele au un flux mai mare, iar laptele care curge repede forteaza micutul sa ingurgiteze aer in pauzele mici dintre inghituri.



Dimpotriva, bebelusii hraniti la san pot controla mai bine fluxul de lapte si isi adapteaza ritmul in care sug in functie de nevoie si de cat de foame le este. Asta le permite sa-si coordoneze mai bine timpii de respiratie cu cei de hranire. De asemenea, cand iti alaptezi puiul la san, pozitia in care il tii e mai dreapta si, in acelasi timp, mesele sunt mai mici cantitativ si mai frecvente (el decide singur cat lapte ii trebuie, pe cand, daca il hranesti cu biberonul, ai tendinta sa insisti sa termine tot laptele din sticluta, desi lui nu ii mai este foame).



Iata alte doua aspecte care scad sansele ca micutul sa inghita aer cand mananca. Totusi, asta nu inseamna ca bebelusii hraniti la san nu au nevoie de eructeze din cand in cand, mai ales daca sunt pofticiosi si mananca repede sau mama are un flux mare de lapte.

Eructatia la bebelusi. Cum reduci cantitatea de aer pe care o inghite micutul tau



Ca sa eviti ca puiul tau sa inghita mult aer in timpul hranirilor, tine-l intotdeauna in pozitie verticala cat il alaptezi (la un unghi de 45 de grade sau mai mare) si ajuta-l sa apuce bine sfarcul, sustinand tu cu mana greutatea sanului tau. In plus, tine-ti micutul lipit de pieptul tau (nu il lasa sa atarne cu sanul in gurita, la distanta de corpul tau).

In acelasi timp, urmareste cu atentie semnele ca bebelusul are nevoie de eructeze in timpul sau dupa masa:



– daca refuza sanul sau nu vrea sa treaca si la celalalt, se agita, face grimase ori are o expresie de durere pe fata, inseamna ca il deranjeaza gazele acumulate si trebuie sa-l faci sa eructeze;



