Este oficial. Nicuşor Dan, candidatul independent susţinut de USR pentru Primăria Capitalei

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Nicuşor Dan, fondatorul USR, va beneficia de susţinea USR Bucureşti pentru alegerile locale din 2020 la Primăria Capitalei. Organizaţia a decis încheierea unui protocol de colaborare prin care candidatul independent să-şi asume un program politic comun cu cel al USR Bucureşti. Foto: cetateanul.net ”Conferinţa Municipală USR Bucureşti a luat act de rezultatul votului consultativ la care au participat membrii USR din filiala Bucureşti. Potrivit acestei consultări, peste 86% dintre cei care şi-au exprimat o opţiune îl susţin pentru Primăria Capitalei pe Nicuşor Dan, candidat independent. Tot astăzi a fost adoptată strategia politică a Filialei USR Bucureşti cu privire la alegerile locale din iunie 2020”, a transmis USR Bucureşti. ”Delegaţii prezenţi la Conferinţă au decis ca strategie politică susţinerea unui candidat independent şi negocierea unui Protocol de colaborare prin care candidatul independent să-şi asume un program politic comun cu cel al USR Bucureşti”.



De asemenea, protocolul ar trebui să stipuleze limitativ condiţiile de colaborare cu alte forţe de opoziţie, de o manieră care să protejeze valorile şi interesele USR.



USR Bucureşti a anunţat că a derulat o consultare internă în perioada 8-11 octombrie pentru pentru a afla direct de la membrii USR care este soluţia pe care o preferă la Capitală. Peste 86% dintre membrii care şi-au exprimat o opţiune vor ca partidul să-l susţină pe Nicuşor Dan, în calitate de independent, pentru Primăria Bucureştiului.





