Eşti o femeie plinuţă? Iată 9 sfaturi ca să stârneşti dorinţa unui bărbat

Iata cateva sfaturi care te pot ajuta sa depasesti teama ca nu esti atractiva si sa treci la treaba.

1. Construieste-ti increderea de sine

Daca ai doar 2-4 kg in plus, nici macar n-ar trebui sa citesti acest articol. Daca ai mai mult ar trebui sa stii ca o multime de fete slabe n-au avut niciodata un iubit. De ce? Pentru ca nici ele n-au suficienta incredere in ele.

2. Pune-ti in valoare punctele tari

Care este partea a corpului de care esti cea mai mandra? Fundul, sanii, coapsele, soldurile? Oricare ar fi raspunsul, incearca sa-ti pui in valoare respectiva parte a corpului. Daca iti plac ochii tai sau buzele voluptoase, accentueaza-le. Astfel lumea va fi cu ochii doar in zona respectiva si nici nu va observa kilogramele in plus.

