Esti parinte de adolescent? Grea provocare! 10 ponturi cum sa o scoti la capat

Doar ca parintii ajung sa descopere urmatoarea realitate: cu cat isi tin copilul mai mult pe langa casa, privindu-l de libertate, cu atat mai mult el se va lupta s-o obtina si sa fuga din stransoare.

Recent, o mama a scris specialistilor in educarea adolescentilor cum a descoperit ca fiica ei de 16 ani fumeaza impreuna cu prietenii ei. Prima masura pe care a luat-o a fost sa-i ingradeasca libertatea, sa n-o mai lase deloc sa iasa in afara programului de scoala si sa nu-i mai permita sa iasa cu prietenii. Rezultatul a fost un esec total. In primul rand, fata isi petrecea timp cu aceiasi prieteni in orele de scoala. Apoi putea comunica cu ei prin mail sau alte metode din zona internetului. In afara situatiei in care mama ar dori sa-si petreaca 24 din 24 de ore cu fiica ei, 7 zile din 7, nu exista nici o sansa de reusita folosind aceasta metoda punitiva.

Solutia?

Accepta faptul ca nu poti controla 100% comportamentul si viata copilului tau adolescent. Il poti doar influenta. De fapt, niciodata n-ai avut control total; ai avut doar senzatia ca-l ai: cand era mic si se juca afara, fiul tau te asculta prompt daca il chemai in casa. Astfel te-ai obisnuit sau ai trait cu senzatia ca copilul tau asculta orbeste tot ce-i spui. Poate ca l-ai mai stimulat din cand in cand cu vreo recompensa, insa per total ai crezut ca detii controlul. Dar in realitate n-a fost niciodata asa. Poate ca tocmai recompense respective l-au determinat sa-ti indeplineasca cererile.

Acum, insa, o data devenit adolescent, copilul tau vrea libertate cu orice pret. Nu-i mai pasa de recompense si pedepse catusi de putin. Nu face decat sa-ti dovedeasca inca o data, daca mai era nevoie, ca ai trait cu iluzia detinerii controlului.

Specialistul dr Nancy Buck, peacefulparenting.com, in probleme de adolescenti, te sfatuieste ca in locul pedepselor si masurilor punitive de tot felul, sa porti conversatii calme si mature cu copilul tau.

Iata cateva idei in acest sens pentru cazul in care copilul fumeaza dar si pentru oricare alta situatie care iti produce un viu disconfort:

1. Explica-i de ce te preocupa asa de tare faptul ca a inceput sa fumeze.

Spune-i ca e vorba despre efecte grave pe care le poate avea pe termen lung asupra sanatatii lui si celor din jur, si, in plus, cheltuiala pe care va trebui s-o suporte.

2. Exprima-ti supararea, furia si tristetea in ceea ce priveste alegerea facuta, aceea de a fuma.

(fara sa judeci fapta in sine; vorbeste despre sentimentele tale fata de alegerea respectiva)

3. Exprima-ti dorinta si speranta ca intr-o zi nu prea indepartata sa renunte la fumat.

4. Explica-i ca nu esti capabila sa-l tii departe de alegerile nefericite ale vietii, decat daca coopereaza in acest sens.

5.Spune-i ca este direct raspunzator de alegerile pe care le face in ceea ce priveste viata sa si ca va suporta consecintele.

